「公民割草行動總部」委託高市議員林智鴻在服務處接收罷韓連署單，今天初五開工日一早吸引民眾排隊等著霸韓。（柯宗緯攝）

志工現場教學指導民眾填寫正確的罷免連署書，希望提升準確率。（柯宗緯攝）

高市議員林智鴻表示，武漢肺炎疫情延燒，韓國瑜造成的政治文化崩壞、社會異常對立、高雄市政延宕，就像是高雄的「新型異狀病毒」，呼籲市民罷韓行動展現對城市的熱愛。（柯宗緯攝）

今早霸韓連署展開，林智鴻服務處提早一天上工，初五舉行開工拜拜並燃放鞭炮，祈求霸韓順利。（柯宗緯攝）

高市議員林智鴻（左）發放霸韓口罩給民眾。（柯宗緯攝）

今天是大年初五開工日，也是年後罷韓起跑第一天，「公民割草行動總部」委託高市議員林智鴻在服務處接收罷韓連署單，一大早9點就有民眾迫不及待排隊等著罷韓。林智鴻表示，武漢肺炎疫情延燒，韓國瑜造成的政治文化崩壞、社會異常對立、高雄市政延宕，就像是高雄的「新型異狀病毒」，呼籲市民罷韓行動展現對城市的熱愛。

今早罷韓連署展開，林智鴻服務處提早一天上工，初五舉行開工拜拜並燃放鞭炮，祈求罷韓順利。表定10點開放連署，但服務處9點開門已有民眾等著加入罷韓行列，一到場志工就幫民眾雙手噴酒精消毒，拱手取代握手，再發放罷韓口罩，防範疫情擴散。

為成功達成連署目標，志工在現場不厭其煩解說，盯緊每一張連署書，深怕一個出包就作廢，像是不得使用簡體字、填超出格子等等，有阿伯笑說「抖到字都不會寫了，寫錯好幾張」，也有人在家裡先寫好，直接拿到現場繳交。

林智鴻表示，這次服務處接受公民割草委託，希望接下來為期60天要連署30萬份，甚至提高標準到30天達成30萬份，並做到社區化、便利化以普及化、街角化，讓市民可以從家裡出發，轉個彎就可以輕鬆罷韓。

林智鴻提到，現場公民割草志工到現場進行撰寫教學，有許多的眉眉角角要注意，比如說，幾樓的樓不能寫成F，門牌號碼幾之幾之必須寫中文，不可以寫成一個橫槓，協助民眾寫更完整的資訊，降低失誤率，提高成功率。

他也狠酸，武漢肺炎疫情來自於新型冠狀病毒，而面對韓國瑜這類的新型異狀病毒，罷免行動就像是消除病毒的疫苗，市民罷韓連署是全民共同防疫的行動。

他認為，市民繼續愛城市的展現就是「罷免」率先背棄責任的人，人民有選舉權，選擇信賴的政治人物，同樣的，人民也有罷免權，汰除失信、背棄約定的政治人物。「選舉」、「罷免」同樣都是憲法賦予的權利，兩者皆是民意與愛的展現。

(中時 )