大陸新型冠狀病毒肺炎疫情擴大，目前有24例確診病例的甘肅省，為防控新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，決定將疫情防控升級。陸媒報導，甘肅省已從1月26日起在省內停開各類省際包車，28日起，蘭州市進一步升級該市公共交通防控措施，要求市民乘坐地鐵公交必須全程帶口罩。

據新甘肅客戶端1月29日消息，蘭州公交集團要求，從1月28日零時起，凡乘坐蘭州公交車的乘客，必須全程佩戴口罩，否則將被拒絕乘車。

(旺報 )