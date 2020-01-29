美團「無接觸配送」涵蓋184城 本周服務範圍將再擴大 11:082020/01/29 旺報 李澍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據中證網報導，在新型武漢冠狀病毒肆虐，為了保護用護和外送人員的健康，截至本月27日，大陸美團外賣「無接觸配送」已在涵蓋北上廣深等184城上線，預計本周將覆蓋大陸大部分城市。 (旺報 ) #大陸 #配送 #北上廣 #美團 也許您會感興趣 推薦閱讀 美中貿易協議 台灣如何因應 04:102020/01/28 時論廣場 學者稱沒有10年到期的問題 ECFA存廢 繫乎蔡政府兩岸走向 04:102020/01/29 政治要聞 社論／台灣要站上道德制高點 04:102020/01/29 時論廣場 財經熱門新聞 2020武漢風暴》第1槍！傳Google關閉台灣辦公室至2／3 - 財經 散戶買台積靠2點爽賺 進場好時機近了？ - 財經 開門黑！韓股補跌慘爆 台股散戶小心了 - 即時 後天…台股會暴跌多少？老謝驚洩恐怖數字 - 財經 只黑1天！台積電ADR強彈 台股明天恐暴跌？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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