美國衛生及公共服務部部長阿薩爾周二（28日）表示，大陸政府拒絕讓美國疾病控制及預防中心（CDC）的人員，到大陸協助控制武漢肺炎疫情。此外，美方將篩查旅客的措施，由5個機場擴大至20個機場。

據港報導，美方上月6日起，已接連向陸方多次提出協助，但都被拒絕。阿薩爾強調，美方一直在敦促陸方就疫情蔓延給予更多透明度，他說：「這是重大的公共衛生問題，我們需要世界最好的公共衛生人員作出應對。」

不過，阿薩爾同時指出，陸方就今次武漢肺炎疫情的整體應對，已比2002年至2003年沙士爆發的時間大為改善。美媒報道，當年陸方隱瞞了5個月才公開沙士疫情。他又稱，大陸很快就製作出武漢肺炎病毒的基因圖譜，令CDC可以在一周內研發出快速測試。

至於較早前有消息指，美方正考慮向大陸實施旅遊限制，措施將會影響來往美國與大陸的航班以及全美機場，阿薩爾對此沒有正面回應，只稱是：「最重要的是不把任何（方案）排除在考慮之列。」

(中時 )