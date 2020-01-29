英國貴族凱蒂（Lady Kitty Spencer），是已故王妃戴安娜（Princess Diana）的姪女，她在2018年參加哈利王子婚禮時，因出眾氣質與絕美臉龐吸引全場目光，也讓她備受時尚界愛戴，曾多次登上時尚雜誌封面，IG擁有超過50萬粉絲追蹤的網紅。

日前凱蒂傳出將與大她32歲的富豪男友結婚，未婚夫比她父親大上5歲，這對「父女戀」引發熱烈討論，更讓不少男網友心碎一地。近日有消息指，29歲的凱蒂在聖誕節前，被61歲的富商男友求婚，這名富商就是南非出生的時裝大亨路易斯（Michael Lewis）。

根據凱蒂的友人透露，凱蒂和路易斯前往開普敦度假時，路易斯向凱蒂求婚，她也答應了，並立刻通知親朋好友這項喜訊。事實上，凱蒂和路易斯去年5月在美國紐約約會時，就被媒體捕捉到2人身影。

路易斯來自南非，比凱蒂的父親斯賓塞（Earl Spencer）年長5歲，並與前妻里奧拉（Leola）育有3名成年兒女，身價高達8000萬英鎊（約為新台幣32億元）的他，兩人年齡不但相差32年，這對「父女戀」的消息曝光後，震撼不少英國人和男網友們。

雖然網民失望之餘，但發現凱蒂喜歡「年長男」的口味始終如一，攤開凱蒂的感情史，她在2014年，曾與年長20年的倫敦豪宅開發商總裁且是義大利富豪的尼可羅(Niccolo Barattieri di San Pietro)交往，兩人戀情維持3年，不過分手後凱蒂表示仍維持朋友關係。從上一段的戀情不難發現，凱蒂總是被「年長男」吸引，難道大叔真的那麼吃得開嗎？

有心理學家認為，凱蒂的父母在1997年離異，當時她才7歲，之後就與母親相依為命，也許她從小缺乏父親的陪伴與關懷，渴望尋找如父親般的肯定，下意識中尋找的對象，有可能就是像父親般存在的另一半，並非不無可能。

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(中時電子報)