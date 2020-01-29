高雄第二階段罷韓連署正式開跑，wecare光復高雄總部29日在法定領銜人陳冠榮的率領下正式成立，其他連署點也都紛紛開工，許多民眾一早就到場排隊，儘管碰上武漢肺炎攪局，陳冠榮對二階段罷韓連數還是相當有信心。

第二階段罷韓連署開始卻強碰武漢肺炎疫情肆虐，由於時間緊迫，罷韓團體目前並沒有暫緩連署的打算，總部開工第一天，許多民眾不畏病毒肆虐，還是到連署點簽署連署書。

陳冠榮表示，自己身為醫生，的確對武漢肺炎的疫情相當關注，他們對於總部內的志工都有做好衛教宣導，民眾可以踴躍站出來，他們對於二階段罷韓連署相當有信心，目標在1個月內就要收集完30萬份連署，甚至2個月60萬份也不無可能。

除了光復高雄總部成立，公民割草行動小組28日也向高雄立法委員趙天麟租借服務處作為「公民割草行動總部」，欲到現場簽屬連署書的民眾也大量湧入，罷韓四男子之一的李醫師認為，一整天下來若民眾人潮不減，預估可以達到上千份連署書。

趙天麟表示，一大早就有許多人在服務處排隊要簽屬連署書，原本以為開工第一天會受到武漢病毒及寒流的影響，沒想到超乎他們預期，希望這樣的熱度可以持續延燒。

(中時 )