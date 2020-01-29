新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續擴大。日本確診案例已增至7例，日本境內感染的首例是1月載過武漢旅行團的日本巴士司機。日本已開始追蹤曾與這名司機接觸過的人們的健康狀況。

住在奈良縣的60多歲男巴士司機28日被確診為感染新型冠狀病毒，他沒去過大陸，但1月曾載過兩次武漢旅行團團客，因此日本厚生勞動省和奈良縣研判，病毒很可能是來自武漢的旅行團團客。

這名司機現在仍住院中，但身體狀況穩定。由於潛伏期間到2月8日左右，故奈良縣要求司機的家人以及曾與他接觸過的醫院相關醫療人員必須持續留意自身的健康狀況，要求他們1天要量兩次體溫，若發燒超過37.5度時，必須主動與相關單位聯絡。

司機在確診之前，除了工作之外，外出都是開私家車，沒有使用大眾交通工具。

厚生勞動省28日上午6時起已開設電話諮詢窗口，供日本民眾詢問相關資訊，至29日已接到近百通出現發燒症狀或因曾到傳出疫情地區旅行而感到不安的民眾之來電。厚勞省呼籲日本民眾出門要戴口罩並貫徹洗手。

(中時電子報)