自小年夜(1/23)至大年初四(1/28)累計已送出169組100萬元獎金，尚有191組未送出。大年初五（1/29）大樂透仍將開獎，本期頭獎預估上看1.1億元，並將繼續加開9個春節大紅包獎號，只要對中其中6個就可把百萬獎項帶回家。

台灣彩券109年春節加碼，大樂透自小年夜起連續開獎11天，每天並加開9個獎號，總共要送出360組100萬元的春節大紅包。根據台灣彩券統計，其中獨得百萬獎金的高達145人，佔比約 72％。對中春節大紅包的201張彩券中，有18張(9.0％)採用包牌方式投注，其餘183張(91.0％)是一般投注。選號方式的部分，有172張(85.6％)採用電腦選號，自選號碼的有29張 (14.4％)。

台彩表示，以購買的時段來看，傍晚至開獎前（16:00～20:00)下注的佔多數，比例近四成(39.8％)，其次為中午時段 (10:00~14:00)購買，佔比亦高達36.3％ 。

大年初五（1/29）大樂透仍將開獎，本期頭獎預估上看1.1億元，並將繼續加開9個春節大紅包獎號，只要對中其中6個就可把百萬獎項帶回家，購買一張大樂透可以對兩種獎項。

(工商 )