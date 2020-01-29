新北新店區1間彩券行昨（28日）晚遭人潑汽油縱火，消防局救出一對母女後，63歲的母親已無呼吸心跳，送醫宣告不治，37歲的女兒則是全身60%燒燙傷，傷勢嚴重還在搶救。警方調查發現縱火者為死者林姓兒子（36歲），並於今（29日）凌晨在北市西門町某飯店前，逮到剛從網咖玩累要入住的林嫌。

警方逮捕縱火的彩券行逆子林男。（圖／讀者提供）

據悉，縱火的林男（36歲）本身也是彩券行員工，平時與母親一起顧店，疑有躁鬱症，林男的姐姐則是過年才回家幫忙。林男昨下午在家中聽到姐姐、母親對話，以為在講他的壞話，與家人發生爭吵後負氣出門，晚間8時許竟提著汽油返家潑灑，隨後點火後逃逸。

警消獲報到場時，公寓前方加蓋的鐵皮屋已冒出火舌，還延燒隔壁洗車場，林男的母親、姐姐被救出後送醫急救，但林母仍傷重死亡。縱火後的林男雖步行逃離現場，警方則組成專案小組，追查林男行蹤，經調閱沿路監視器發現，林男犯案後搭捷運到西門町，還在一間網咖消費約半小時後，才前往西門町中華路上的飯店入住，警方抓緊機會趕緊逮人，朝殺人及公共危險罪嫌偵訊、法辦中。

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(中時電子報)