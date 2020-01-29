武漢肺炎疫情越演越烈，鄰近國家確診人數也不斷攀升，頓時全球都有口罩需求，而藝人范瑋琪、大小S、楊培安等，卻對台灣政府限制口罩出口以自保的決定大肆批評，范范甚至爆粗罵「狗官」，雖事後道歉，仍止不住輿論批評，「館長」陳之漢在直播中開砲宣洩不滿，痛批這些藝人過年圍爐時，官員們都為疫情沒休假，「你要不要下跪認錯！」。

大小S意有所指稱台灣不捐口罩是仇恨、混蛋，范瑋琪更被踢爆在私人臉書po文爆粗口，說宣布限制口罩出口1個月的蘇貞昌是「狗官」，館長昨(1/28)在直播中直接點名，痛批他們「只會罵保護台灣的人」，表示春節期間，這些藝人吃好穿好，帶著老婆孩子開心圍爐過年，但防疫官員卻從過年到現在持續上班中，「你罵的這些狗官，正在不眠不休防堵疫情，你要不要下跪認錯？」，甚至說要出資買上百箱口罩，送這些藝人去武漢街頭親自發放。

館長也透露，最近看了台灣口罩的進出口數據，台灣每年要跟大陸進口口罩的數量大於5成，足見有需求，因此他過年期間有找了幾個廠商討論，是否集資自開口罩工廠來防堵疫情，但也坦言其實口罩只有在疫情爆發時才有大量需求，因此還需要深入研討，強調未來還是很希望能自行製作口罩，「我們應該要自立自強」。

(中時電子報)