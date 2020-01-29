武漢肺炎疫情蔓延，將上任及將卸任的兩位都有公衛背景的副總統也不得閒，對於最近「口罩」搶購議題，副總統陳建仁今在臉書製作懶人包告訴大家，最需要戴口罩的是第一線醫護人員及防疫人員。
這次武漢疫情，副總統陳建仁凌晨也在臉書製作懶人包，將武漢肺炎病毒會存在於台灣的哪些地方？可能潛伏者？及哪些人最需要戴口罩等，做了詳盡整理，相較賴清德發言，陳下面留言一片讚好。
他說，為了避免國人同胞不必要的恐慌，並讓防疫物資（例如口罩）能夠更有效地用在刀口上，茲提供以下簡單問答給大家參考：
請問武漢肺炎病毒存在台灣的什麼地方？
（1）確定病例（目前都在醫院的隔離病房接受治療，痊癒後體內就沒有病毒）體內，傳染力強！
（2）潛伏期病例 （已經受到感染還未出現發燒或流鼻涕、咳嗽等呼吸症狀者，潛伏期最長14天）體內，傳染力弱！
（3）受到確定或潛伏期病例的口鼻分泌物或飛沫污染的環境，如果即時妥善消毒清潔，傳染力很低！
請問那些人有可能是在台灣的武漢肺炎潛伏期病例？
（1）確定病例的密切接觸者的可能性最高（長時間-15分鐘以上，近距離-2公尺以內；目前都必需居家隔離、電子監控14天）
（2）中國湖北省來台者的可能性也很高(目前都必需居家隔離、電子監控14天)
（3)中國其他省市來台者，也有可能性 （目前必需接受14天的關懷訪視）
（4）曾經接觸中國湖北省或其他城市來台者的台灣人，可能性低！
對一般健康人而言，暴露到病毒的風險越高，越需要戴口罩，其優先順序如下：
（1）第一線醫護人員及防疫人員
（2）確定或潛伏期病例之共同居住的家人
（3）確定或潛伏期病例經常接觸的親友或同事
（4）公共運輸業員工
（5）密閉娛樂場所員工
（6）到醫院診療或探病者
（7）公共運輸工具的乘客
（8）密閉娛樂場所消費者
（9）其餘民眾
(中時 )
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