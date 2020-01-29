懸缺半個月後，根據美媒《USA TODAY》報導，70歲的貝克（Dusty Baker）將接下太空人隊總教練。他執教大聯盟球隊22年，經驗豐富，總戰績1863勝1636敗、勝率5成32，拿下3次「國聯年度最佳教練獎」。他接手後將尋求扭轉太空人隊因「偷暗號事件」所受的不利影響，頗具難度，算是臨危受命。

貝克1993年起歷任巨人、小熊、紅人、國民隊總教練，又以在巨人待了10年最久。上述4隊在他領軍之下都曾打進季後賽，一共9次。2002年貝克率巨人隊贏得國聯冠軍，不過在世界大賽輸給天使隊。2003年率小熊贏得分區系列賽，不過在國聯冠軍戰輸給馬林魚，這兩年其執教成績最理想。

不過貝克曾有過度使用投手的現象，例如在小態隊時操壞伍德（Kerry Wood）。雖然到了執教紅人隊時期已有改善，但太空人隊投手群難免會有點擔心。且過去貝克都在國聯當教頭，這次來到太空人則是首次執教美聯球隊。

太空人是因為偷暗號事件，在本月14日緊急解聘球團總管魯諾、總教練辛區。由於事出突然，春訓也即將展開，球隊不能沒有教頭，於是緊急找人，如今將由貝克接掌兵符，太空人球團認為是「正確的選擇」。

(中時 )