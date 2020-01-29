交通部官員今（29）日透露，因應武漢肺炎疫情嚴峻，觀光局明（30）日將與旅行公會全聯會等業者討論紓困方案。旅行公會全聯會理事長蕭博仁受訪時證實此一會議，由於時間緊急，建議的方案尚在研擬中，但希望可涵蓋到遊覽車業、精品店、旅行社、旅館業等，紓困的方式可能包含減稅、貸款，以及允許旅行社「暫時歇業」而不撤照等。

蕭博仁表示，昨晚部長林佳龍致電協調召開此次會議，公會刻正研擬建議的紓困方案，尚未定案。

蕭博仁評估，這次疫情對觀光產業的衝擊，恐比2002年SARS期間還嚴重，陸客（團客）來台的市場到今年6月前可能都掛零，對於台灣民眾來說，也恐怕會跟著取消5、6月之前，到日、韓、東南亞等地的行程，預估明天上班日開始，旅行社將會接到取消電話。

蕭博仁說，以SARS期間來說，他的旅行社不得不減半薪、做一天休一天，這次情況嚴重，可能會有業者被迫放無薪假，因此他希望，紓困方案可涵蓋減稅、貸款等措施，另外，對於受衝擊嚴重的業者，也該考慮允許「暫時歇業」，但不吊銷執照，避免業者沒營業就得被撤銷執照。

根據「旅行業管理規則」，旅行業暫停營業一個月以上者，就要報請交通部觀光局備查，「並繳回各項證照」。而且申請停業期間，最長不得超過一年，只能申請展延一次，期間以一年為限。停業期間屆滿後，要向交通部觀光局申報復業，並發還各項證照。

(工商 )