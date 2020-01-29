高雄市長韓國瑜（左二）29日到左營區新莊天后宮參拜，宣導武漢肺炎防疫工作。（林瑞益攝）

29日是大年初五，高雄市長韓國瑜到左營區新莊天后宮參拜，對於台灣28日出現武漢肺炎本土首例，他在致詞時說，沒想到第1例這麼快出現，這兩天很重要，請市民朋友全力與市府配合，在所有的交通工具包含捷運、輪船等，大家一定要養成基本的戴口罩習慣。

韓國瑜到天后宮參拜，吸引許多民眾冒著冷風，到場等候，只為一睹韓國瑜的風采。有人拿著手寫的紙牌，或帶著國旗，為韓國瑜加油

韓國瑜在向媽祖上香祈福後，他致詞時說，2020年開春，請媽祖婆保佑台灣的民眾平安，風調雨順；過年碰到武漢肺炎，大家的心理壓力都很大。對於口罩供應，公共場合包含餐廳、車站、電影院、火車站與百貨公司等，請所有的消費者都要戴口罩，市府的一線工作同仁也要戴口罩，要做到第1級的防範措施。

談到本土首例，韓國瑜說，本土已經出現第1例，人與人之間會互相傳染，一定要控制病情；沒想到第1例這麼快出現 ，這兩天很重要，請市民朋友權力與市府配合，在所有的交通工具包含捷運、輪船等，請大家一定要戴口罩。

他指出，高市府會繼續協調，必要時會緊急採購，保證市民朋友有足夠的口罩。29日到天后宮參拜，抱著最虔誠的心，請媽祖婆保佑大家平安、喜樂。

(旺報 )