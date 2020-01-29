武漢肺炎在台確診案例持續攀升，為避免相關接觸者到處趴趴走散播疫情，衛福部長陳時中昨（28日）宣布今起將對2000多名居家隔離者展開電子監控，一旦擅離居所將立即連線警察機關，要求強制隔離。

中央流行疫情指揮中心昨晚間緊急召開記者會，除宣布國內出現首宗本土病例外，陳時中也強調將升級居家隔離者的監控措施，考量前幾天有相關監測者還到處趴趴走，今起將加強電子監控，所有違反規定者將立即強制隔離安置，並予以相關處分。

陳時中指出，監控對象的居家隔離者，包括曾與確診病例接觸者、有湖北旅遊史的無症狀者等，必須在家自主健康管理14天，目前須電子監控者約有2000多人。至於是否會出現監控手機放家裡、人跑出去的狀況，陳時中也指出，若設施在一定時間完全沒移動，監控中心會立即連線地方警察勤務中心，由專人到宅查看狀況，若找不到人就會展開協尋，進行強制安置。

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(中時電子報)