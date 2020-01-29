武漢肺炎疫情延燒，台灣確診案例達八例，中央流行疫情指揮中心公布，今日起實施電子監控防疫，具感染風險人分5類管理，其中這兩類人則需要受電子監控。
昨日台灣境內確診病例達到8人，因此中央流行疫情指揮中心表示，今（29日）起，將利用智慧科技協助防疫，粗估台灣目前有約2千民眾，曾與確診病例有密切接觸或從大陸湖北返國，因此都需做居家隔離或檢疫。陳時中表示，將發手機給民眾進行視訊監控，並利用定位功能，得知是否有人擅自外出。
陳時中強調，監控系統將與警政處連線，若發現有人擅自外出，將會強制隔離。而指揮中心周志浩解釋，電子監控的方式符合《傳染病防治法》，對散播疾病疑慮者可以採取「必要措施」的規定。
而疫指中心也將具感染風險人分5類來管理，其中有2類人屬於電子監測的對象，分別是「居家隔離」、「健康關懷」，前者是曾與確診病例接觸的人，後者則是，尚無症狀，但有湖北旅遊史的人。其他3類人則分別是「自中港澳入境、有呼吸道症狀的旅客」、「通報個案檢驗結果為陰性」、「中港澳入境，但沒有症狀的人」。
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(中時電子報)
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