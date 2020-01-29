去年「卡神」楊蕙如因涉網軍詆毀大阪辦事處遭起訴，多名國民黨立委前往外交部抗議，立委陳玉珍被夾到手受傷，何姓網友因轉貼大陸網友PO文「陳玉珍沒了心跳」到高雄市長韓國瑜臉書粉絲專頁，遭警方依違反社維法散佈謠言送辦，但法官認為，網友轉PO雖有不當，但不構成散布謠言要件，裁定不罰。

楊蕙如因在關西機場事件，指示網軍發文詆毀大阪辦事處，間接造成前處長蘇啟誠輕生，去年遭台北地檢署起訴。去年12月6日，多名國民黨立委前往外交部抗議，發生推擠，過程中立委陳玉珍被夾到手受傷。

之後有大陸網友上網PO文及照片，「據台灣媒體報導，12月6日多名國民黨立委到台當局外交部抗議蘇啟誠案，過程中遭蔡英文當局反動勢力推擾，國民黨立委陳玉珍被夾到手身受重傷，情況危急。據一名國民黨議員稱，蔡當局把陳玉珍夾到缺氧。事發後，韓國瑜等國民黨人前往醫院重症急救區探望陳立委，令人心痛的是，陳立委已經沒有了心跳。」

何姓網友去年12月9日下午，將此文章照片轉貼至韓國瑜臉書紛絲專頁上，警方認為是假訊息，通知何到案說明，何坦承轉貼，警方認為何涉犯社會秩序維護法「散布謠言，足以影響公共安寧之行為」，移送台北地院新店簡易庭裁處。

法官發現當時媒體報導陳玉珍被夾傷後，有網友發現陳玉珍病床上的監視器沒有任何數據跑動，而有「夾到缺氧」、「沒有心跳」之反諷評論，另媒體以「藍營稱外交部把陳玉珍夾到缺氧，網友眼尖：她沒心跳了！」下標，引述網友討論報導。

法官認為，公共事務及政治人物言行，為可受公評之事，立委夾手事件發生後，引發民眾、網友評論，所謂「夾到缺氧」、「沒了心跳」，多有反諷評論之意，且原PO文字多為簡體字，用語亦非台灣民眾習慣用語，應是大陸網友所為。

法官強調，何姓網友未經查證即轉貼，行為雖有不當，但無法證明網友明知為不實而故意散佈於公眾，且被轉貼訊息，並非涉及恐怖或攻擊，內容不足使聽聞者因而產生畏懼或恐慌，致影響公共安寧之情事，不構成社維法，裁定不罰。

(中時 )