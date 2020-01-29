在拓荒者重新站穩腳步的「甜瓜」安森尼今天在網路上發了一篇深情的悼念布萊恩文章，「你叫我要忠於自己的心，我做到了，但你說過要來看我比賽的，現在呢？」

安森尼表示，「我心理有好多的話想要說出口，但卻無法用任何言語來表達，我恨自己在這個時候竟然沉默無語，只能在內心不斷吶喊嘶吼，這種負面情緒持續擴大，幾乎淹沒了我，而我得強顏歡笑的面對外界！」

「你不久前打電話給我，說過禮拜五(美國時間31日)拓荒者前往洛杉磯挑戰湖人的時候會來看我，你說過不管發生什麼事情，都要終於自己，勇敢的堅持夢想，你為我感到驕傲。」

「這個噩耗為什麼會發生在你的身上？為什麼是吉安娜？為什麼要把悲傷留給瓦妮莎，為什麼？為什麼？我還對你開玩笑地說，別對吉安娜太過嚴格，應該讓她休息1天的，現在不用了，她可以永遠安息了！」

「我知道不該懷疑上帝，但就像是需要陽光的日子中卻碰到陰雨綿綿，這就是人生的無奈，大家會永遠想念你，我們的友情也永遠長存，我知道你就在我身邊，這不是永別，無論你在哪裡，你始終都在我的心中。」

(中時 )