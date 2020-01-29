因應2019新型冠狀病毒疫情，政府從28日至30日釋出防疫儲備口罩600萬片，連續三天，採一人限購3片的方式應急。一早便有民眾到超商排隊購買，而超商門口也貼著口罩販售公告，提醒民眾購買規則及防疫訊息。

(中時 )