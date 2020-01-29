一人限購3片 民眾急到超商買口罩 12:142020/01/29 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一早便有民眾到超商排隊購買，而超商門口也貼著口罩販售公告，提醒民眾購買規則及防疫訊息。 （劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因應2019新型冠狀病毒疫情，政府從28日至30日釋出防疫儲備口罩600萬片，連續三天，採一人限購3片的方式應急。一早便有民眾到超商排隊購買，而超商門口也貼著口罩販售公告，提醒民眾購買規則及防疫訊息。 (中時 ) #口罩 #超商 #民眾 #防疫 #門口 也許您會感興趣 推薦閱讀 嬰兒外出怎麼防疫？ 醫生：牢記這3招 11:162020/01/25 生活 脱口罩也重要！ 醫生：做錯恐受感染 16:592020/01/25 生活 武漢肺炎：醫用口罩能防止病毒傳播嗎？ 16:572020/01/26 國際 5大市面常見口罩 這3種細菌照樣入侵 09:502020/01/27 生活 初三搶口罩 田中口罩觀光工廠人潮擠爆 12:042020/01/27 生活 LINE瘋傳「健康者口罩要反戴」食藥署回應了 12:452020/01/27 生活 批口罩出口禁令 林濁水：直接捐給武漢吧 13:542020/01/27 政治 醫材觀光工廠今開館 口罩熱賣到提前休館 19:022020/01/27 社會 陸客狂買口罩 亞洲多國大缺貨 17:292020/01/28 國際 每日釋600萬片口罩 章家瑄：我還是買不到啊！ 21:082020/01/28 娛樂 生活熱門新聞 武漢市民號召做這事 醫生驚呆：完蛋了！ - 生活 回憶當年SARS 台大前院長：人性自私無所遁形 - 生活 寒流極凍剩6度！ 吳德榮曝這3天入冬最低溫 - 生活 提神不必靠咖啡 這7種食物效力更厲害 - 生活 初四送餐客回5字 熊貓外送大嘆好心寒 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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