日籍大津新司一家三代日前到台灣旅遊，最後一天在台中搭公車時，2名男童因睡著坐到終點站才下車，清水警分局巡邏員警發現上前關心，孩子直接大哭，最後透過身上的相機所攝照片，找到住宿飯店後，破涕為笑開心與家人團聚。

清水警分局指出，兩名日籍男童日前晚間6時30分出現在靜宜大學對面BRT公車站內，明秀派出所警員陳柏瑋、郭福臨巡邏發現前往關心，孩子直接哇哇大哭，好不容易安撫後，才知道孩子跟家人一同來台灣旅遊走失了。

經警方了解，大津新司一家三代一同來台自助遊一周，哥哥今年12歲，弟弟9歲，最後一天行程由台中火車站搭公車，沒想到兩兄弟在車上睡著，家人下車沒注意到，兩仁一路坐到終點站才下車。

警員陳柏瑋、郭福臨表示，因兩名男童不懂中文，用手機GOOGLE翻譯才跟孩子成功溝通，但不知道住哪間飯店，兄弟倆身上只有一台相機，幸好在檢查相機照片後，發現飯店大廳照片，透過網路資訊及相片，研判應是台中市火車站附近的飯店，最後終於順利將人送抵飯店團聚。

由於家人於下午4時許發現兩兄弟走失告知飯店人員，晚間7時就由警方護送回飯店，男童父親大津新司非常感謝，不對鞠躬道謝，大讚台灣警察服務優秀、治安良好，慶幸孩子第一時間找回來，否則隔天回日本機票差點就要取消，以後一定會再帶孩子，重遊充滿人情味的台灣。

清水警分局提醒，在外出遊孩子千萬要顧好，若多人一起出國，務必要指定一人全程盯緊小孩，否則在異鄉走失可不是開玩笑！另外，可將所有入住飯店名字與電話，以及孩子名子與年紀寫在紙條上放孩子身上，以供若不慎走失時，警察能從旁協助。

(中時 )