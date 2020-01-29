財神爺眷顧對象不限年齡，家中小朋友可能也有偏財運！台彩今（29）日表示，雲林縣有位父親用女兒前一晚夢見的幸運數字買刮刮樂，平時不太投注的他，沒想到過年一刮就中，幸運抱走百萬紅包，小朋友帶財全家都受財神爺眷顧。

台彩指出，刮出大獎的是一位年約30多歲的爸爸，平時不太買彩券，但刮出大獎前一晚，女兒突然說自己夢見了數字2號，爸爸於是想趁過年運勢旺，不妨買張彩券試試手氣。

於是父女倆前往投注站選了一張2號的「2,000萬超級紅包」刮刮樂，便讓他們刮出了100萬元大獎，兩人都非常開心，急著回家分享中大獎的喜悅。爸爸還非常開心的說：「打算這筆獎金要好好運用在家人身上」。

台彩表示，今年「2,000萬超級紅包」刮刮樂共有3個頭獎2000萬元、7個200萬元+賓士車、400個100萬元。統計至1月27日止，已刮出1個2000萬元、3個200萬元+賓士車、48個100萬元大獎。

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(中時電子報)