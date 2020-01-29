正月初五為財神誕辰日，又稱「隔開」、「破五」，除了要迎財神外，還代表什麼意涵嗎？民俗專家提醒，初五除了迎財神，依民俗慣例可以將初一至初四不能倒的垃圾一次清除，初五時這些垃圾已成「窮土」，倒垃圾反成「送窮出門」。

大年初五台語又稱「隔開」，有與去年不好的一切做「切割」祈求新年新氣象之意；客家人又稱「出年關」，這一天要撤去除夕時拜拜用的春飯、年糕、柑仔等供品，而新年的諸多禁忌，包括不能洗衣打掃等，都在大年初五後可以破除解禁，因此又稱「破五」。

這天家家戶戶都要來一次徹底的大掃除。從每間房屋裡把髒物掃出門外。從初一累積下來不能倒的垃圾，原意可以聚財，否則就倒了「福氣、財氣」；到了初五，這些累積多日的垃圾變成了「窮土」，再不倒出去即影響衛生，於是就在初五也有「送窮」的習俗，白話亦可解釋為「整頓整理」，除了開工祭拜財神，也不忘把新春這幾日不羈糜爛的環境與心境，好好從裡到外整理一番，初五過後大家就要準備上班、恢復正常生活狀態。

除此之外，某些地方還有吃餃子的習俗。餃子象徵著團圓、喜慶，形狀又似元寶，在除夕吃水餃代表團圓、招財進寶；到了初五，吃餃子又另有一番寓意，「破五」吃餃子俗稱為「捏小人嘴」，據說可免除小人讒言之禍。

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(中時電子報)