警消出動水車灌救，3號窯被濃煙燻黑，初步損失30萬元，所幸未有傷亡傳出。（許家寧翻攝）

亞泥花蓮廠研判水泥窯旁輔助燃料「自燃」所致。（許家寧翻攝）

花蓮縣消防局獲報到場救火，火勢約一個小時獲得控制。（許家寧翻攝）

亞洲水泥花蓮廠今天今早9點半傳火警，廠內3號水泥旋窯疑輔助燃料不明原因「自燃」，廠方發現大量濃煙竄出，急忙通報消防局前往灌救，廠方指出，火勢在1個多小時後已經獲得控制，並無造成人員受傷，起火原因有待警消進一步調查。

今天是大年初五，各行業陸續開工，不過亞泥水泥廠屬於連續性生產製程，過年期間不停歇，廠內1至3號窯仍持續製造水泥，位於五樓高的3號旋窯旁邊突然發生燃燒，火勢猛烈，就連幾公里外都能見到黑煙竄，水泥窯都被濃煙燻黑。

亞泥表示，花蓮製造廠作業人員發現3號窯預熱機失火，立即通知新秀消防隊進廠協助滅火，所幸無人員受傷。廠方研判起火原因為現場暫時堆放少量輔助燃料，因過年期間未使用自燃所致，初步估計財物損失約30萬元，目前三號窯已暫時停止生產。

亞泥花蓮廠為新城鄉當地重要產業，不過近年廠內卻屢傳失火意外，2017年11月位於4樓高的輸送帶，在清晨6點多突然不明起火燃燒，廠內立即啟動自動安全機制停止運轉，警消出動12輛水車灌救後將火勢撲滅，也幸未有人員傷亡。

(中時 )