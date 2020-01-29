高中生手寫信給陳柏惟。（圖／摘自陳柏惟臉書）

「3Q哥」陳柏惟在立委選舉中，打敗台中顏家一戰成名，人氣相當高，更有高中生向他「告白」，表示聽到他說「要給全臺灣的年輕人勇氣」，忽然覺得自己可以再勇敢的走一段路，並在信中寫下「I love you~~~」

陳柏惟在臉書貼出高中粉絲的手寫信，信中提到，學測倒數不到一週，對於選舉結果或接下來的考試都非常不安，直到看見陳柏惟當選，聽到陳說「要給全臺灣的年輕人勇氣」，忽然覺得自己可以再勇敢的走一段路，並追著夢想跑的勇氣。

該高中生表示，自己一直沒有什麼自信，打從心底佩服陳柏惟可以用很清晰的條理表達想法，第一次看見影片中陳說話的樣子就馬上被吸引，也想成為邏輯清楚，並能精確表達自己想法的人，雖然還沒有投票權也不是台中人，但謝謝陳的這些養份，也要變成能給別人養份的大人。

信中更寫下「3Q超帥」、「3Q~~ I love you~~~」網友也留言表示「很叫人感動的一封信」、「看得眼眶濕了……3Q講話彷彿真的有種魔力，會讓人喜歡上他」、「3Q讓我好像又回到年輕時追星的孩子」。

(中時電子報)