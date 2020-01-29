武漢肺炎昨（28日）在台新增2病例，至今總數已達8例，彰化縣衛生局證實，最新個案是彰化1名50多歲已婚男性，被同住的妻子（第5例患者）感染，25日發病出現症狀，屬「家庭群聚感染」，期間接觸36人，目前在負壓病房隔離觀察中。衛生局也公布2人發燒及發病前去過的地方，已對相關人員完善追蹤，民眾不需恐慌。

中央流行疫情指揮中心27日公布國內第5例確診個案，為中部1名50多歲女性，去年10月下旬曾赴大陸武漢工作，本月20日返台後出現病徵，但她抵台後本人主動通報，到家後也自主隔離，期間密切接觸者只有丈夫1人。

但丈夫之後也遭受感染，成了首位本土人傳人感染案例，也是國內第8個確診案例， 21日他跟返台妻子接觸，上午1度騎車出門，但接下來2天都待在家，24日出門購物，25日陪妻子到醫院就醫。當天，妻子掛急診，他自己也出現咳嗽症狀，雖進行流感快篩，但當時結果仍呈陰性。

隨後，妻子住進負壓隔離病房，直到27日，他也前往急診，研判因與妻子接觸5天（暴露期），最終於28日確診也遭感染。彰化縣衛生局表示，夫婦倆到過的店家、菜市場等，將協調里長消毒，列冊追蹤周邊攤商，並連續14天進行消毒作業，相關員工（總計36人）也將自主健康管理14天。

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(中時電子報)