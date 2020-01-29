國民黨主席補選將在3月7日舉行，有意角逐者也在社群平台上頻發文搶話題，前副主席郝龍斌今（29）日一早就在臉書發文，以不幸墜機驟逝的NBA巨星Kobe Bryant生前名言「我可以接受失敗，但我不能接受放棄」。立委江啟臣也在臉書上發起問卷調查了解民意，加上最早宣布參選的孫文學校總校長張亞中及藍天行動聯盟主席武之璋等人，可望也能為黨內敗選後改革帶來新氣象。

郝龍斌發文直言自己非年輕人，不是新生代，但是處於上一世代和下一世代自我轉化辯證的位置及經歷，因為擔任過4任黨主席任內的副主席，深切體認國民黨問題在哪裡，面對民進黨全面過半執政，新的美中關係牽動兩岸變局，需要來自原世代質變的重生，所以要肩負責任，孕育黨下一代領導人及新典範，做好世代整合工作。

江啟臣則是在臉書進行問卷調查，強調改選只是一個過程，改革才是真正的大工程，如同前主席朱立倫所說「共同承擔、分進合擊」，透過民意調查了解民意是行動的第一步，大家一起參與，改革立刻開始行動，才能讓國民黨更好、讓台灣更強！

(中時電子報)