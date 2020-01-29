大陸新型冠狀病毒肆虐，鄰近國家如台灣、南韓等都出現確診病例，昨（28日）日本更傳出首起境內感染的病例。為了防止疫情擴散，日本綜藝節目也推出防疫單元，告訴大家相關小知識，節目中也點出民眾最容易忽略小漏洞，只要碰過手機，就算手洗得再乾淨也會秒沾上細菌。

截至目前為止，日本一共出現6起武漢肺炎確診病例，對此，日本綜藝《教えてもらう前と後》也推出緊急企劃，告訴大家如何杜絕細菌，節目中訪問到一名大谷義夫醫師，他說：「病毒比起粗糙表面更喜歡光滑的東西，」細菌在粗糙表面上的存活時間為15分鐘、在光滑表面則可以存活24小時，冷知識曝光後，在場來賓都相當詫異。

儘管民眾都知道要勤洗手，但即使手洗再乾淨，只要再去碰手機也是徒勞無功。不過，節目中也提到，如果想防止細菌在手機上孳生，回到家的第一件事就是拿酒精給手機做全面性的消毒。

最後，大谷醫師也教大家正確的洗手方式，首先將洗手乳擠在掌心上仔細搓揉，接著雙手十指反覆交叉搓揉指縫，再來是指甲縫，將五根手指頭豎起在掌心中畫圓摩擦，最後則是手腕，一隻手抓住另一隻手的手腕搓揉旋轉，用此方法洗手就能將細菌病毒洗乾淨了。

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(中時電子報)