武漢肺炎疫情不斷擴大。大陸國家衛健委通報，截至1月29日8時，大陸確診5000多宗，死亡增至132宗，治癒103宗。值得注意是，此次疫情確診病例數字首度超越2003年沙士（SARS）疫情。而西藏出現首宗疑似病例，意味着疫情已蔓延至全國範圍。

通報顯示，截至29日早上8時，31個省（區、市）報告新增確診病例1459宗，新增重症病例263宗，新增死亡病例26宗（湖北省25宗、河南省1宗），新增治癒出院病例43宗，新增疑似病例3248宗（包括西藏1宗）。

此前，武漢肺炎在大陸30個省（市、區）都出現確診病例，僅西藏無通報病例。香港、澳門、台灣亦都有確診病例。

湖北省方面，衛健委公布昨日新增病例840宗，其中武漢市新增315宗確診病例。該省25宗新增死亡病例中，19宗出現在武漢。截至今天凌晨，湖北省累計確診病例共3554宗，其中武漢市1905宗，目前仍有3349名患者在留院接受治療，其中重症671宗、危重症228宗。

(中時 )