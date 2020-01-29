高雄市長韓國瑜為因應大陸武漢肺炎疫情，取消今年過年部份行程，坐鎮高雄指揮疫情防控，但仍不斷遭罷韓團體和綠營抨擊。民進黨高雄市議員陳致中不滿開嗆，「韓就像是高雄的病毒，唯有罷免下架，才能真正根除，達成永久防疫」。對此，韓粉則回嗆，「嘴裡說別人是病毒，你當年做過的事被法院認證，有臉講別人？」。

陳致中28日在臉書貼文，響應罷韓團體「WECARE」號召，在服務處提供聯署書要協助罷韓，除提供自己的服務處地址，更開嗆韓國瑜「就像是高雄的病毒，唯有罷免下架，才能真正根除，達成永久防疫」。

但此舉引起韓粉不滿，認為他淪為側翼團體打手。紛紛在臉書社團「韓國瑜市長後援會」回擊「他是最沒資格講話的人」、「貪污家庭無恥，當年你爸爸貪汙，你怎麼不喊要罷免？」、「要是我就挖個洞自己躲起來！」、「上樑不正下樑歪，阿扁都退政壇了，你還不跟進？」、「說韓是病毒，致中當年找(妮可)，還被法院認證，就不擔心自己變病毒？」、「致中又來蹭聲量了」。但也有網友緩頰「陳致中選前選後都這個樣，他也沒說啥吧」。

(中時電子報)