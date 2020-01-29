武漢肺炎疫情蔓延全球，台灣也中招，但日前大陸國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟表示，目前已分離出新型冠狀病毒毒株，也就是疫苗種子株，製備疫苗還需至少一個半月的時間，再加上1個半月的審批過程，估計最快3個月能上路救人。

李蘭娟接受《央視》訪問時表示，目前增加病例都在預料中，前階段，各省在潛伏期的感染者都應該逐漸發病了，現在處於發病高峰期；若隱性感染的人全部找到了，感染者全部隔離，那在14天潛伏期之後，會慢慢往下降。所以，嚴格查出感染者，嚴格地隔離，是非常重要。

至於疫苗研究部分，李蘭娟說，已經成功分離病毒毒株，代表已經擁有了疫苗的種子株。通過疫苗株以後，就可以製備疫苗，製備疫苗有個過程，拿到疫苗株需要1個半月，之後還需要1個半月的審批過程。依此估計，最快3個月後疫苗或可上路，解救人們的恐慌。

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(中時電子報)