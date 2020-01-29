武漢肺炎來襲，家家戶戶搶買口罩自保，但也有許多民眾抱怨「買不到」，對此新北市長侯友宜表示，因春節物流配送不及，新北市口罩工廠這幾天已全面生產，下午也會到超商配送中心查看，了解配送到第一線販售的情形，「民眾不要恐慌，一切按照資源盤點及相關步驟來做，讓民眾擁有自我健康保護的配備。」

對於新北市抗疫整備狀況，侯友宜表示，至今已開過6次防疫會議，也到第一線了解，不斷盤點醫療資源，除了有17家責任醫院、75張隔離病床外，病患也採取分流、發燒篩檢，他也提醒民眾，自我健康管理才是最重要的抗疫力量，尤其現在無症狀也可能人傳人，民眾要盡量戴上口罩、勤洗手，生病就在家好好休息。

侯友宜說，因應武漢肺炎，明天也取消春節團拜行程，以廣播方式取代，對於是否要求全體同仁戴口罩上班？侯友宜回應，「不用太恐慌，市府空間有一定規模，不需要每個人都戴起來」，且辦公桌之間都有隔離，但若近距離與人接觸，就盡量戴上，至於防疫作戰的同仁，則都要求戴上口罩，「因為自己不能倒下，要先自我健康管理好，才能保護市民。」

(中時 )