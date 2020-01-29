新北市長侯友宜今(29)日上午至蘆洲湧蓮寺發放新春福袋，雖天氣嚴寒，仍有大批民眾排隊領取，談到是否將承擔國民黨內的改造責任，他表示，每個人扮演的角色不一樣，「我是新北市長，最重要的角色是把新北市政做好，若還有餘力扮演其他角色，都願意盡一己之力。」

對於朱立倫表態不選黨主席，侯友宜則重申，每個人都有他的想法跟做法，只要盡一己之力，為社會、國家、人民做事都是好事，每個人把自己的角色扮演好，團結在一起為中華民國、台灣做事情，都要支持和尊重。

(中時 )