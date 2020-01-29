承擔黨內改造責任？ 侯友宜：有餘力都願意 12:242020/01/29 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜今(29)上午於蘆洲湧蓮寺受訪。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今(29)日上午至蘆洲湧蓮寺發放新春福袋，雖天氣嚴寒，仍有大批民眾排隊領取，談到是否將承擔國民黨內的改造責任，他表示，每個人扮演的角色不一樣，「我是新北市長，最重要的角色是把新北市政做好，若還有餘力扮演其他角色，都願意盡一己之力。」 對於朱立倫表態不選黨主席，侯友宜則重申，每個人都有他的想法跟做法，只要盡一己之力，為社會、國家、人民做事都是好事，每個人把自己的角色扮演好，團結在一起為中華民國、台灣做事情，都要支持和尊重。 (中時 ) #角色 #新北 #侯友宜 #黨內 #做事 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北旅館自律 櫃檯餐飲房務須量體溫、戴口罩 12:432020/01/26 社會 新北大道5車追撞 台一線泰山匝道口交管中 15:172020/01/26 社會 對比蔡英文拜廟不戴口罩 侯友宜：全程戴口罩、拱手代替握手 17:412020/01/26 政治 鏡頭前做這動作 侯友宜哀很痛苦...還要微笑 22:212020/01/26 生活 侯友宜廟宇祈福 戴口罩發福袋 11:512020/01/27 政治 大樂透獎落新北 1.2億一人獨得！ 23:142020/01/27 生活 侯友宜戴口罩發紅包 侯：只是建議自我健康管理 12:572020/01/28 政治 武漢肺炎爆口罩荒 新北開工日正常供貨 15:082020/01/28 生活 環狀線通車在即 試乘人次破27萬 17:442020/01/28 生活 盤點14站必逛美景 侯友宜搭環狀線走春 04:102020/01/29 地方新聞 政治熱門新聞 韓遭嗆是「高雄病毒 」？韓粉心痛吐二句真心話！ - 政治 韓會被罷免嗎？高雄資深議員贈4字妙計破解！ - 政治 陳致中開嗆韓「高雄新病毒」韓粉終於回擊了！ - 政治 「罷韓」不可能過？網：這些人是關鍵 - 政治 武漢肺炎口罩買不到？韓粉竟說… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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