台中市一名陳姓男子要出門買宵夜時，因開門太大力，不慎將門鎖用壞，導致遭反鎖在家中，因陳男聽不到外界聲音，也無法以言語與他人溝通，僅能以急促又不安的敲門聲向外界求援，報案人擔心鄰居狀況，請求警方協助，警方以紙條溝通，聯絡鎖匠到場成功開啟大門，陳男心情才轉變為開懷的笑容。

台中市政府警察局第六分局工業區派出所警員廖述同、郭怡靖28日凌晨接獲民眾報案，稱其位於西屯區工業區住處的鄰居不斷傳出敲門聲，報案人擔心鄰居出狀況，趕快向警方尋求協助。

警方接獲報案到達現場時，見38歲陳姓男子不斷敲打鐵門，因陳男聽不到外界聲音，也無法以言語與他人溝通，僅能以急促又不安的敲門聲向外界求援。

警方見狀靈機一動，以傳紙條的方式與陳男對話，將字條塞到門縫中，進一步了解房屋內的狀況。

原來陳男於稍早要出門買宵夜時，因開門太大力，不慎將門鎖用壞，導致自己遭反鎖在家中；警方隨即聯絡鎖匠到場，在鎖匠一番努力下，終於成功開啟大門，陳男的心情才轉變為開懷的笑容。

台中市警察局第六分局表示，109年重要節日安全維護工作期間會全力做好「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大任務主軸工作，讓民眾放心、安心過好年。

警方也呼籲民眾如遇到無法以語言表達案況時，只要撥通「110」電話後，以手拍話筒或拿電話筒敲桌子、或是對著話筒吹哨子通報示警，警方勤務指揮中心會根據報案系統顯示的地點，調派最接近現場的線上警力趕赴處理。

(中時 )