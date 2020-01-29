武漢肺炎疫情升溫，臺灣昨晚出現第八例、首例本土病例，國內防疫仍為二級開設，行政院長蘇貞昌今天表示，第八例是第五例臺商的丈夫，為居家親密接觸時感染。根據專家會議研判，該個案既不是社區群聚感染，也不是不明源感染，還不到升級一級開設必要。

蘇貞昌今日至中央流行疫情指揮中心視察及慰勉時面對媒體詢問時，作上述表示。

對於國內掀起口罩搶購潮，蘇貞昌指出，目前口罩都夠，民眾需要時再買就好，不要囤積、不要搶購、也不要發災難財或送到國外去。這幾天衛福部釋出口罩高達2,300萬片、且早已經限制出口，口罩工廠也陸續開工、加緊生產，一天達400萬片，所以口罩足夠，呼籲國人不要囤積口罩。

蘇貞昌說，之前SARS疫情時，很多人狂買、囤積口罩，結果疫情一過卻發現，家裡還有好多箱口罩用不到，而且口罩放久了還會過期，民眾無須過度囤積、白白浪費錢，有需要的時候再買即可。

對於準副總統賴清德喊出與對岸合作抗疫，但遭綠營內部撻伐。蘇貞昌指出，賴清德很清楚是全球一起都在防疫，「我們當然自救才能救人」，所以在政府行有餘力的時候都樂於幫助別人，「任何地方的人都一樣」，現在限制口罩出口也是保護國人要用口罩時數量足夠，「我們沒有針對哪個國家」。

他強調，賴清德的意思與政府的意思是完全一樣的，「我們都一樣地照顧國人、一樣都樂於助人」。

新國會2月將開議，蘇貞昌說，現在政府全力防疫，以保障國人的健康，嚴格把關，若立法院新的國會要了解，都會遵照立法院決議進行防疫專案報告。

由於現在還有滯留在武漢的臺灣人，希望透過包機回來，但碰了軟釘子；蘇貞昌指出，早由海基會與對方聯絡，對方雖沒有直接聯絡，但有公開表示會了解、照顧等等，「我們還是會持續溝通」。

(工商 )