台灣境內確診武漢肺炎病例昨（28日）一口氣增加三名，共計八名。其中在24日公布的第二名年約50歲台商，因為在高雄「趴趴走」而引起大眾恐慌，當時與他有接觸的舞廳小姐」因出現症狀，才讓台商隱瞞病情一事曝光，網友讚她是「護國女英雄」。日前網路瘋傳這名舞小姐的照片，但照片中本人已出面澄清並非該名舞小姐，並已針對不實傳聞前往警局報案。

一名高雄金芭黎舞廳的舞小姐，因為初一時出現呼吸困難、喉嚨痛等症狀，懷疑自己感染武漢肺炎，於是逼問該名台傷客人，發現他竟故意隱瞞自己的武漢活動史，才讓台商被驗出確診；她也因此被網友大讚是「護國女英雄」。舞小姐的檢驗結果26日出爐，確認為陰性，並未感染武漢肺炎。

網路上流傳「小秋」照片，其實是盜用另一名網紅美圖。（圖／翻攝陳女臉書）

近日網路上流傳一張美女照，發圖者稱照中人就是舞小姐小秋，表示她沒有感染武漢肺炎，希望舞廳客人不要因為恐慌而影響消費意願。不過一名陳姓女子卻站出來表示，照片中的人是自己，並非小秋。

陳女嚴正表示，針對網路流傳，有不知名群組流出的不實言論，散播到各個各大公眾平台，27日已經去台中市警察局報案提告，「如還有人再未經查實轉發此資訊，一律截圖存證提告，絕不寬待亂散播不實言論者！」原來陳女是一名網紅，平時活動地點並非在高雄，而是在台中，並不是網友口中的「護國女英雄」。

陳女已至警局報案提告。（合成圖／翻攝陳女臉書）

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(中時電子報)