豐原醫院29日開診，民眾進入須量測體溫及戴上外科口罩。（豐原醫院提供／陳淑娥台中傳真）

為防堵大陸武漢肺炎疫情，目前進入醫院民眾須量測體溫及戴上外科口罩，豐原醫院29日開診，就醫民眾雖戴上口罩，卻有不少人戴錯了，不是戴反就是顛倒；胸腔內科醫師張孟祥表示，記住「深外藏絲」口訣，就是顏色深那一面朝外、有鐵絲那一邊朝上壓緊即可。

急診室林技政主任指出，戴口罩真正目的是要擋住傳染途徑，如飛沫傳染(口水、鼻涕)，減少飛沫感染風險，選擇一般外科口罩就可以，雖然看起來薄，但透氣度佳，除非遇到水、分泌物或髒物卡在口罩上要立即替換，且使用6-8小時候一定要更換新的，即便它看起來還乾淨也是需要更換。

張孟祥表示，口罩正確配戴方式，其實只要記住「深外藏絲」口訣，就是口罩顏色深的那面朝外、口罩藏有鐵絲那一邊朝上，檢查鼻樑處是否壓緊、臉頰兩邊吐氣時是否會有霧氣產生，如果有霧氣產生記得調整口罩位置，避免一個口罩多日使用，防止呼吸道感染除了出門戴口罩，還要「勤洗手」。

豐原醫院提醒民眾，注意個人衛生習慣，勤洗手才能防止病從眼鼻入侵，自大陸尤其是湖北省武漢地區回國者或相關密切接觸者，若有發燒或呼吸道症狀出現時，應該盡快就醫或撥打1922防疫專線，並在就醫時，患者及陪同者戴上口罩候診、就診時主動告知醫師相關旅遊史、接觸史與不適症狀，以利診治並減少他人感染。

(中時 )