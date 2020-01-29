職業女網「寶島一姐」謝淑薇今天於澳洲網球公開賽女雙4強準決賽提拍上陣，和捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）迎戰大會第4種子第4種子、捷克組合克拉切可娃（Barbora Krejcikova）／辛妮雅可娃（Katerina Siniakova），首盤「台捷聯軍」靠著兩度破發優勢，6比2率先搶下。

首盤對手先發球，大會頭號種子謝淑薇/史崔可娃經過了6個破發點，才搶先破了對手發球局，第5局謝淑薇/史崔可娃掌握機會再度破發，而台捷聯軍雖然第2、6兩局都被對手逼出過破發點，但都順利扭轉劣勢保發，打出必勝的氣勢。

謝淑薇和史崔可娃去年溫布頓草地錦標賽攜手拿下兩人合作的第1座四大滿貫賽冠軍金盃，去年WTA年終總決賽也收下亞軍，2020賽季首站在布里斯本賽事用女雙冠軍再拚出好彩頭，來到年度第一場四大賽澳網，兩人繼續展現好默契，努力朝兩人第2座四大賽前進。

(中時 )