辛辛那提紅人三壘大砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）上季打出49轟，一度有望角逐全壘打王獎項，是球隊相當倚賴的打者。不過，蘇亞雷斯稍早卻傳出在家中游泳不慎傷到肩膀的消息，甚至需要動手術治療，眼看春訓即將來臨，蘇亞雷斯復出後是否能調整到位並趕上開季也成疑慮。

根據大聯盟官網報導，紅人球團今（29日）宣布，蘇亞雷斯接受外科手術去除他右肩鬆動的軟骨，至於為何需要動刀，因為蘇亞雷斯10天前在佛羅里達家中游泳時不慎弄傷肩膀；總經理卡洛（Nick Krall）說：「他來辛辛那提報到並接受檢查，我們知道他將會進行一個手術，他術後會綁三角巾固定約3到5天，隨後再進行復健。」

紅人球團將在春訓時限制蘇亞雷斯的身體活動，但同時希望他在開季前能回到球隊。倘若蘇亞雷斯無法如期歸隊，紅人陣中還有先前以4年6400萬美元簽下的莫斯塔卡斯（Mike Moustakas）可以暫時頂替三壘大關，另外，紅人備受期待的菜鳥塞佐爾（Nick Senzel）小聯盟時期也常守三壘，不過卡洛表示，開季時沒打算讓塞佐爾回到內野守備。

蘇亞雷斯上季打出生涯年，單季49轟是加入聯盟以來的新高，其中明星賽後敲出29轟也是下半季之最，原本有望挑戰國聯全壘打王獎項，但最後惜敗紐約大都會國聯新人王阿隆索（Pete Alonso）的53轟。

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(中時電子報)