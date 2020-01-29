📽 01.28.20 | @warriors 📽



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七六人今天在主場迎戰勇士，因傷休息9場比賽的「大帝」恩比德，復出身穿24號球衣上場，只打了26分鐘就攻下24分，隨即退場休息，藉此悼念因空難逝世的「小飛俠」布萊恩，七六人最終115比104輕鬆獲勝。

費城是布萊恩的家鄉，今日包含七六人主場富國銀行中心球館在內的多座球館、陸橋和高樓都點亮著紫金燈光，藉此紀念布萊恩。

手指韌帶受傷休息已久的恩比德，在獲得醫師的點頭同意後回到球場，首節連投帶罰加上三分打攻下9分，次節再添6分，第三節得到7分，第四節開打18秒，恩比德抓住機會出手破網，此時場館公布恩比德得到24分，恩比德隨即立刻退場休息。

恩比德此役13投9中，攻下24分、10籃板，穿24號球衣、得到24分都是恩比德用來紀念布萊恩的方式。

恩比德曾經表示，他向來都是以布萊恩為學習榜樣，他的籃球生涯也是朝著布萊恩的腳步和目標邁進，如今只能用球技來獻給布萊恩，全場球迷也為此感佩不已。

七六人雖然在客場打得像條蟲，但回到主場卻是一條龍，擊敗勇士之後拿下8連勝，本季主場22勝(2敗)追平戰績全聯盟第一的公鹿。

(中時 )