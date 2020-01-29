年後轉職潮隨春節結束招募人才活動也陸續登場！鼎泰豐打頭陣，與北市就服處合作於2月1日開春徵才150人，緊接在後還有2月22日的百貨聯合中型徵才活動，共計20家百貨業廠商，釋出682個工作機會；第一季大型就業博覽會則在3月28日登場，共245家廠商釋出上千個實習及正職工作機會。

以招牌小籠包享譽海內外的餐飲企業鼎泰豐，年後將與北市就服處合作徵才，招募活動於2月1日星期六上午10時至下午4時假臺北市政府中庭舉行，歡迎求職者把握機會前來面試。

截至去年底，鼎泰豐全臺共計有11家分店，大台北地區分8個據點，獨立的街面店預計將於近期開幕，屆時分店將達到12家，人力需求十分可觀。此次擴大徵才共招募7種內、外場相關職類，包含有餐飲服務專員(含國際組)、收銀專員、餐飲工讀生、點心學員、料理廚師、傳菜品檢員、洗碗作業員等，多達150個工作機會，多項職缺更廣邀無經驗人才投入，時薪最高可達200元，餐飲服務專員起薪可達39K~43K。

臺北市就業服務處指出，鼎泰豐除了提供領先業界的薪資與員工福利外，更有完整的員工教育訓練制度及暢通的晉升管道，尤其是最具特色的「小老師」制度，由資深員工鉅細靡遺的悉心指導，不只引領新進人員學習餐飲業精緻頂級的服務技巧，更進一步強化從業人員就業競爭力，期望新的一年人人有事做、事事有人做！

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(中時電子報)