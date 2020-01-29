在荷蘭因荷芬舉辦的U18世界盃冰球賽，台北時間今天凌晨中華女子小將們上演了一場「不可能的任務」，在最後一節頂著1分落後的壓力並展現韌性，連追2球扭轉局勢，最終4比3力克澳洲隊，以3戰全勝之姿摘下金牌，明年將升上世界1級，締造隊史新猷。

本屆U18賽事，中華隊先擊敗最強對手地主荷蘭隊，再打退哈薩克隊取得2連勝，今天面對身材高大的澳洲隊陷入苦戰，雖然兩度取得領先但也都被追平，甚至在末節1分51秒遭澳洲隊蘿勃茲（Phoebe Roberts）攻進超前分，全隊一度陷入低氣壓中。

總教練尹安中透露：「我們去年在U18和友誼賽2度擊敗澳洲，但對手有備而來，針對我們後衛不穩的弱點施壓，導致全隊陷入苦戰，尤其第二節王璇進球被判定不算，年輕球員受影響，進攻雜亂無章，險些葬送勝利。」

王璇因進球被裁判認定不算而落淚，沉寂了1節，直到被澳洲超前，她告訴自己定要振作，化悲憤為力量，並打進致勝球，成為贏球功臣。

賽事最佳後衛林洋萁。(冰球協會提供/陳筱琳傳真)

中華隊女子冰球隊2014年成立，U18代表隊更僅成軍2年，去年在U18 2級賽事拿下3勝2敗，今年更上層樓，3場以1分差險勝，對哈薩克更透過黃金驟死賽才分勝負，如今全勝升上一級、寫下奇蹟，賽後全隊抱在一起喜極而泣，迎接隊史最美好的一刻，後衛林洋萁也獲得賽事最佳後衛獎。

中華民國冰球理事長謝俊煌表示：「這次U18女子隊應該是史上最強隊伍，但首場就被安排遇上地主荷蘭，全隊臨危不亂獲勝實屬不易，最後以金牌作收令人振奮，隊員很多來自南部，但台灣場地受限，只有小巨蛋能練習，很多球員坐夜車北上苦練，加上比賽經驗不足，但仍拚盡全力，真的是台灣之光。也希望未來政府能大力支持，蓋更多冰場，讓台灣能揚名國際。」

秘書長黃意中補充：「球員努力一年總算長出完美果實，未來協會定會成為球員最大的後盾，爭取更多資源，明年升上一級後，遇到的對手會更強，必須更加努力，希望再創佳績。」

(中時 )