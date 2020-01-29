一名胡姓人夫常被友人笑「女兒不像你」，於是拿自己與女兒的檢體，到某科技公司作親子鑑定，最後確定2人真的沒有血緣關係，胡妻不甘受委屈，拿著丈夫與女兒的檢體，到台大醫院再做一次親子鑑定， 不料結果大逆轉，氣的胡男對之前鑑定的科技公司提告。

胡男2017年5月第一次驗DNA得知女兒真的不是親生女，氣的怒罵妻子「女兒到底是誰的種？」，2人還為此鬧離婚，胡妻覺得相當委曲，同年11月帶著丈夫與女兒到台大醫院抽血，再驗一次DNA，沒想到結果大逆轉，2人父女機率為99.99%。

胡男後來又回到第一次檢驗的科技公司，再做一次親子鑑定，未料又是「沒有任何親子關係」，讓他相當崩潰，不知道該信任哪個檢查結果，並認為該科技公司害他家庭險破裂，影響父女感情，氣的對該科技公司提告求償60萬元。

新北地院審理時將此案交至法務部調查局進行親子鑑定，結果顯示胡男和女兒的親生機率為99.99%。但新北地院審理認為，雖然科技公司2次鑑定結果和台大醫院、調查局結果不同，但因為3方鑑定方式不同，可能產生不同結果，因此胡男敗訴。

(中時電子報)