美空軍計劃向波音公司購買新的先進F-15EX鷹式戰鬥機，不過合約卻是「無期限交付/不確定數量」（ID / IQ），這可能是因為美國空軍只確定要汰換機齡到期的F-15C，卻還在評估數量。

軍事網(Military.com)報導，美國政府的採購和獎勵網站beta.sam.gov上的通知，出現了兩份採購合約，一份是購買F-15EX，另一份是這型戰機的F110發動機。

美國空軍機隊生命週期管理中心進一步解釋，目前打算與波音公司簽訂一份「無限期交付/不確定數量」（ID / IQ）的唯一合約，以更新服役超過30年的F-15C/D機隊，並擴充F-15E打擊鷹」的機隊。波音公司必須在2月7日前做出回應。

F-15EX，是一種基於F-15E打擊鷹戰機，更新航電與機體結構的款式，它的翼下載彈量比以往的F-15高出兩倍以上，原本的F-15戰機能攜帶8枚飛彈，但是F-15EX可以攜帶到16枚以上。掛載武器增加，意味著重量也增加，因此F-15EX將改用推力較大的通用電氣F110發動機。

美國空軍的F-15C是在1983年服役的，擔任第一線防空作戰任務，至今已接近40年。其實它不該服役那麼久，原本希望第5代戰機F-22猛禽，能夠在2000年左右取代F-15C的位置，但是因為冷戰結束、國際局勢改變，F-22的產量不到200架，使得F-15C必須繼續服役，如機體老化已成問題。

美國空軍負責空防的F-15C已服役了接近40年，出現機體老化的問題。(圖/美國空軍)

2017年，美國空軍官員對F-15C的壽命表示擔憂，空軍部長威爾遜(Heather Wilson)在去年五月說：「F-15C的機身上遇到嚴重問題，縱樑上的金屬疲勞很明顯了。」

然而，令美國空軍與國會拿不定數量的原因在於，新的F-15EX不便宜，價格與F-35相當，而且F-35正隨著產量增加而壓低價格，有可能出現F-15EX 比F-35貴的情況。

去年12月，美國國會批准8架F-15EX的預算，資金為10.5億美元(平均單價1.3億美元)，但根據2020財年國防撥款法案，國會又將購買數量限制在兩架，理由就是價錢。

現在五角大廈提出的新論點是，維持國防產商的持續活力。成本評估和計劃辦公室的高級國防官員表示，他們之所以提倡購買波音公司的F-15EX，有一個重要理由是必須使波音公司與洛克希德·馬丁公司，一起保持「強大的工業基礎」、「維持工業基礎的多樣性」。

也就是不能使一家國防產商壟斷美國軍工市場。

這位官員說：「保持多樣化的工業基礎，符合國防部的最大利益。多樣性越高，競爭就越多，我們能到的更好的武器與合理價格。」

美國空軍預計到2030年代，第四代和第五代戰機能持續保持全面發展，包括第五代的F-22猛禽、F-35A聯合打擊戰機，第四代的F-16戰隼、F-15鷹/打擊鷹，還有專職攻擊機A-10疣豬。

(中時電子報)