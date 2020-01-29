國民黨過年後將啟動黨主席補選，民進黨若無意外，蔡英文總統將在5月20日回鍋兼任黨主席；前副總統呂秀蓮在臉書直播節目呼籲，蔡英文總統不要回去兼黨主席；她說，因為總統一天也只有24小時。

呂秀蓮強調，黨國本來就要分開，「當年我們痛罵黨國一體，如果又回去兼黨主席，是在建立國民黨以外，民進黨的黨國威權嗎？」

呂秀蓮在臉書直播節目指出，蔡總統說，時代變了，也見證明，維持現狀不可能，隨時可能要戰爭，要忙著國防、外交，「我們來幫助她吧！」。

她認為，總統只有一個，現在還要去接黨主席，前總統陳水扁當年當選後就要去接黨主席，她就跟私下跟阿扁總統說，「不要接吧」；「我們不是反對國民黨的黨國一家嗎？既然都執政了，治國都還來不及，政黨就交給別人的領導」。

她說，「我要講心裡的話，陳總統雖然沒有接受，但習慣我都講真心話，他沒採納，但也沒吭氣，蔡總統會不會聽？我不知道？」

呂秀蓮認為，但蔡總統不會因為去接黨主席，上帝就多給幾個小時，同樣是24小時，這次總統選舉拿了八百多萬票，為何還要去兼黨主席？「黨國本來就要分開，當年我們痛罵黨國一體，如果又回去兼黨主席，是在建立國民黨以外，民進黨的黨國威權嗎？」

呂秀蓮表示，她要講的重點是，台灣是大家的台灣，國家是你我的家，不要只把國家只交給一個叫總統的人吧！因為她一天也只有24小時，如還要兼黨主席，大家來幫一點忙。「我要公開呼籲，過完年一起來愛台灣、一起來保和平」。

(中時 )