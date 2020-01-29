竹南鎮竹南警分局海口派出所旁停車場公廁，29日凌晨發生火警燒毀男廁。〔消防局第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真〕

竹南鎮竹南警分局海口派出所旁停車場公廁，29日凌晨發生火警燒毀男廁。〔消防局第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真〕

位在竹南鎮竹南分局海口派出所旁停車場公廁，29日凌晨2點多發生火警，海口派出所員警發現後立即持滅火器趕往救火，並報請消防局竹南分隊人車趕往支援，消防人員抵達現場發現火勢已由警方撲滅，但整個男廁業已燒毀，起火原因正由消防局火調人員調查中。

(中時 )