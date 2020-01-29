竹南分局海口派出所旁公廁火警 13:072020/01/29 中時 謝明俊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 竹南鎮竹南警分局海口派出所旁停車場公廁，29日凌晨發生火警燒毀男廁。〔消防局第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真〕 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 竹南鎮竹南警分局海口派出所旁停車場公廁，29日凌晨發生火警燒毀男廁。〔消防局第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真〕 竹南鎮竹南警分局海口派出所旁停車場公廁，29日凌晨發生火警燒毀男廁。〔消防局第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真〕 位在竹南鎮竹南分局海口派出所旁停車場公廁，29日凌晨2點多發生火警，海口派出所員警發現後立即持滅火器趕往救火，並報請消防局竹南分隊人車趕往支援，消防人員抵達現場發現火勢已由警方撲滅，但整個男廁業已燒毀，起火原因正由消防局火調人員調查中。 (中時 ) #海口 #竹南 #派出所 #公廁 #火警 也許您會感興趣 推薦閱讀 中市工業警設機動派出所 春節治安警民共同維護 13:322020/01/26 社會 迎鼠年春節揮毫贈聯 三民二警交安宣導 09:022020/01/27 社會 越女自由行丟手機 暖警找回不忘推銷燈會 11:332020/01/27 社會 台中年初四住宅火警 沙鹿1獨居婦死亡 10:312020/01/28 社會 淡水小吃店開工就遇火警 幸無人受困 13:542020/01/28 社會 中市警尋回背包 印度旅客直呼：太驚奇了！ 15:352020/01/28 社會 不賺武漢肺炎災難錢 他大方送3萬份口罩 15:512020/01/28 生活 社會熱門新聞 9同事集資買樂透中14億 集體辭職老闆臉綠 - 社會 姐夫過年回娘家 驚見小姨子沒穿內衣驚吐三字 - 社會 女兒不像我！他驗4次DNA劇情大逆轉 - 社會 看到小姨子餵奶 色姊夫凍未條撲上去家庭破碎 - 社會 夫返家驚見老婆裸睡曬鮑魚 「異常」裝扮綠了頂 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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