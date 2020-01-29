武漢肺炎疫情嚴峻，知情官員今（29）日透露，交通部長林佳龍已指示取消明(30)日上午8點50分原定的交通部新春團拜，並要求交通部及所屬機關、事業，留守崗位確實動員防疫與執行疫情應變，落實疫情指揮中心決議及指示辦理的事項。

此外，衛福部及食藥署等相關部會，這次春節連假全都忙於處理疫情，也已於今日紛紛確定，取消明天的新春團拜，就是要全力防堵疫情影響進一步擴大。

同時，正值觀光產業遭受疫情雙重衝擊（限制陸客來台、禁團客赴陸旅遊）之際，交通部連日來也正緊鑼密鼓研商觀光產業援助與紓困計畫，明（30）日觀光局將與產業界研商紓困方案。另外，針對國人在陸返台、在台陸客離境、台灣燈會因應疫情應變等議題，知情官員也說，均在密切研商中。

關於有部分觀光、旅館、運輸等業別，對於口罩添購有較高需求，交通部指出，已向經濟部、衛福部反映並提報需求，將由疾管署統籌協調。

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