農林公司在三義工商綜合區大灑除草劑，嚴重破壞景觀及村民健康。〔謝明俊攝〕

農林公司在三義工商綜合區大灑除草劑，嚴重破壞景觀及村民健康，有無知村民還在旁曝曬蘿葡絲。〔謝明俊攝〕

台灣農林公司所有三義工商綜合區，因開發案延宕多年，致使廣達26公頃的土地雜草叢生，農林公司為了省去人工除草成本，年前竟以無人機大規模噴灑除草劑除草，不僅造成現場草類焦黑枯死，嚴重影響環境景觀，更直接危害村民健康及居住環境品質，但村民畏懼農林公司財大勢粗，只能敢怒不敢言。

位在國道1號三義交流道南方的農林公司三義工商綜合區，過去長期租貸給當地村民種茶，後來農林公司藉言收回綜合開發，在2009年動工整地，將地上原有桐樹、茶樹全面鏟除，使得有桐花鄉美名的三義，少掉一大塊賞桐去處。

這塊面積廣達26公頃的工商綜合區，原本農林公司一度對外宣稱要開發做OUTLET，並獲苗栗縣政府全力配合變更地目成為商業區，但農林公司最後是雷聲大雨點小，整塊土地閑置至今，長滿芒草，但卻意外因芒草面積廣大，每逢秋冬季節，芒花開滿，在夕陽映照下別有一番景緻，吸引不少攝影玩家及婚紗業者，來此取景替新人拍攝婚紗。

農林公司原本雇用村民以人工方式除草，但去年年底，農林公司為了節省人工除草成本，竟以大型無人機大規模噴灑除草劑，使得工商綜合區沿路雜草焦黑枯死，原本美麗的整片芒花也都變成枯黑一片，景觀變得醜陋無比，讓原本喜歡來此取景的攝影同好及婚紗業者見之卻步。

由於除草劑含有毒性，對當地村民健康以及居住環境品質產生嚴重影響，但村民顧慮農林公司財大氣粗，誰也奈何不了，只能敢怒不敢言。

(中時 )