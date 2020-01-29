美西時間26日，洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）在一場直升機意外中離世，享年41歲，令全世界球迷感到相當震驚，消息曝光後有不少球迷前往湖人主場史坦波中心（Staples Center）獻花哀悼，而台灣也有球迷自發性辦起布萊恩追思會，讓大家有個地方能可以進行哀悼。

台灣球迷在信義區為柯比舉辦追思會。（圖／球迷狂熱社團提供）

這場追思會由台灣球迷自發性舉辦，昨（28日）晚上7點可以看到不少人身穿布萊恩的24號球衣，聚集在台北市信義區NBA Store店面前，現場不僅擺放多件球衣，還有球迷為布萊恩以及在這起意外中逝世的死者點起蠟燭。

台灣球迷在信義區為柯比舉辦追思會。（圖／球迷狂熱社團提供）

據《三立新聞網》報導，哀悼期間，一旁的街頭藝人也特別演唱灌籃高手的主題曲《直到世界盡頭》，彷彿是在向布萊恩致敬，而在場的球迷聽到這首歌後更是紅了眼眶，並同聲喊著：「Thank you Kobe（謝謝柯比）！」場面賺人熱淚。

主辦人Henry表示，得知布萊恩離世的消息，所有球迷都非常難過，由於台灣沒有指標性的地點，因此他決定告知NBA Store以及一旁的百貨公司，主辦了這場追思會，原本預計要在現場播放布萊恩的短片《親愛的籃球》，但因為天氣因素，各項設備沒有辦法到位，所以作罷，改以靜態的哀悼為主。

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(中時電子報)