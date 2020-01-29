賴小姐在月老的指點下，從正面拋繡球。（廖素慧攝）

繡球一拋出，台下男子紛紛出手搶接繡球。（廖素慧攝）

賴小姐與楊先生配對，月老給予祝福。（廖素慧攝）

嘉義市大福興宮月老祖廟29日年初五舉辦「金鼠年招桃花」拋繡球活動，武漢肺炎疫情不影響想脫單、求良緣的心情，約200名未婚男女戴口罩拋、接繡球，氣氛熱絡，有女子試手感，冷不防「咻」一下就拋出去，想收手來不及了，接球男子有被幸福砸到的感覺。

大福興宮月老祖廟總幹事蔡坤章說，現場有160餘名男子、30名女子參加拋繡球，年紀是25歲至40歲未婚，有教師、會計、上班族等各行各業都來，也有親友陪同來加油，由於武漢肺炎防疫，大家都戴口罩參加，活動開始前先脫下口罩，露臉互相認識一下相貌再拋繡球。

今年金鼠年，參加活動的男女都戴紅色髮箍，打扮成可愛米老鼠的模樣，希望吸引注意，讓月老能牽線，求得良緣，有女子選擇從正面拋繡球，也有女子背向台下拋球，每有繡球拋出，男子爭相接球，接到球的男子喜洋洋，歡呼聲此起彼落。

有女子在主持人還沒喊完「1、2、3」就以迅雷不及掩耳的速度拋出繡球，男子接到球還愣了一下，隨即喜出望外，飛奔上台，與女子配對，互留連絡方式。

從事銷售工作的賴小姐透過親友介紹，從台南來拋繡球，與從事製造業的楊先生配對；她說，第一次參加拋繡球活動，感覺不錯，可以認識不同領域的人，擴展機會；楊先生說，在台下會緊張，接到球就滿高興的。

(中時 )