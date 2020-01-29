NBA傳奇人物布萊恩(Kobe Bryant) 和13歲愛女吉安娜(Gianna Bryant)搭乘的直升機，26日墜毀在洛杉磯西北方一處崎嶇山坡，機上9人全數罹難。根據洛杉磯郡(Los Angeles County)的法醫辦公室表示，布萊恩和其他3人的遺體已經完成鑒定，至於剩餘的5具屍體，則尚未正式完成鑒定。

布萊恩曾幫湖人拿過5次NBA總冠軍，並代表美國奪下兩面奧運金牌，他的死訊震驚全球，對他的追悼不斷湧出，包括「時代」雜誌（Time），也以紀念封面的形式向他致敬。

「時代」雜誌這次的封面，以黑白照片呈現，照片中布萊恩穿著他洛杉磯湖人背號24號的球衣，背對鏡頭低頭鞠躬，左手背在腰間，右手抱著籃球。另外，美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）向法新社證實，下個月奧斯卡頒獎典禮上，將會看到對布萊恩致敬的內容。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）公布Kobe 墜機現場畫面。（圖／路透）

布萊恩和次女等一共9人26日發生意外身亡，消息震驚全球。美國八卦新聞網站TMZ報導，直升機當時以161節（大約時速298公里）、500英尺（大約152公尺）高速撞山墜毀，引發火勢。根據美國國家運輸安全委員會（NTSB）派遣小組調查蒐證，28日公布失事現場的照片與無人機影片，畫面中，殘骸散落在崎嶇山路上，大部分都已損害、燒成灰燼。據了解，零件與殘骸蔓延將近一個足球場的長度。

外媒紛紛指出，可能是濃霧阻礙視線，導致飛行員迷航。但直升機所屬的「島嶼快遞直升機公司」（Island Express Helicopters）表示，飛行員擁有超過10年經驗、飛行時數累積超過8000小時的豐富經驗。相關單位正密切調查天氣條件，試圖確認濃霧是否為失事主因，或者直升機發生機械故障。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)